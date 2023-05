Roma, 9 mag – La fiera dell’utero in affitto suona troppo male, come ogni anno in cui il tentativo viene ribadito, quindi chiamiamola in altro modo per nascondere meglio la vergogna. Quest’anno, come riporta il Secolo d’Italia, si punta sull’inglese che si sa, fa sempre più figo: “Wish for a baby”. Come a dire, in fondo stiamo solo “desiderando” un figlio, quando in realtà lo si sta pretendendo come un oggetto. Ma tant’è.

La fiera dell’utero in affitto a Milano



La fiera dell’utero in affitto è in programma a Milano il 20 e 21 maggio, anche se viene diffusa un’altra descrizione, quella “della fertilità” per essere più puliti fuori. Sul sito ufficiale dell’evento si parla di cliniche, esperti, “metodi”, insomma si gira intorno alla questione per non affermare direttamente che si va a pagare per il corpo di una donna atto al parto commercializzato. Una pratica che in Italia è vietata e che attualmente sta provando a rendere anche reato universale. Ma poco conta, quando c’è da imporre una visione ad ogni costo, cercando pure di dribblare gli attacchi giocando con le definizioni. Perfino da sinistra, nella fattispecie dal Comune di Milano, non riescono ad essere tutti d’accordo: così i consiglieri Roberta Osculati del Pd e Deborah Giovanati della Lega hanno chiesto in modo diretto che “questura e forze dell’ordine si attivino per evitare una violazione palese della legge”.

La reazione di FdI



Si può essere mediocri politici ma non così stupidi da ignorare la questione. E così da FdI qualche reazione netta viene fuori. Grazia di Maggio, deputato del partito di Giorgia Meloni, presenta un’interrogazione parlamentare sulla fiera dell’utero in affitto, o per gli amici tonti “Wish for a baby”, appunto. La di Maggio la chiama per quello che in effetti è, ovvero “una vera e propria fiera della maternità surrogata”, “una sorta di fiera dei bambini che, inoltre, mercifica il corpo della donna trasformandola in un oggetto”.

Alberto Celletti