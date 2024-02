“Figlio di p***ana”. La sobrietà di Biden contro Putin

Roma, 22 feb – La sobrietà di Joe Biden contro Vladimir Putin si manifesta ancora una volta. Il presidente americano, come riporta l’Ansa, si è lasciato andare ad un’altra delle sue colorite affermazioni commentando la situazione nell’Est Europa.

Biden su Putin: “Abbiamo a che fare con un pazzo figlio di puttana”

L’evento elettorale a San Francisco è il contesto in cui il presidente ha parlato, in modo duro e anche oltre, del leader del Cremlino. La frase riportata, nella sua interezza, è piuttosto emblematica: “”Dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di puttana come Putin e preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l’umanità è il cambiamento climatico”. Insomma, un minestrone, visto che l’inquilino della Casa Bianca attacca “di passaggio” il presidente russo, ma comunque di grande effetto.

Quando Joe definì Vladimir “un macellaio”

Non è certamente la prima volta che il capo del governo americano Biden si lascia andare ad affermazioni “colorite” contro Putin. “Il macellaio” proferito nel 2022 non è però certamente paragonabile al “figlio di puttana” attuale, impreziosito peraltro anche da altri aggettivi come “bastardo”, in un crescendo del mancato bon ton che è difficilmente contestabile. Difficile scegliere tra le infinite gag e gaff di Joe e queste esternazioni…