I romani africani in vendita nelle librerie: ennesimo mezzo di indottrinamento psicologico

Roma, 22 feb – Non serve chissà quale storico esperto per sapere che i romani non fossero neri di carnagione. Eppure un libro qualsiasi, destinato all’infanzia, li spaccia come tali. Un libricino in vendita alla Feltrinelli ma probabilmente anche altrove. La foto, che viene dal post sul profilo Facebook del presidente del Centro Machiavelli Daniele Scalea, è piuttosto evidente.

Impero, romani neri e condizionamenti psicologici

Dice bene Scalea quando afferma che, a prescindere da un’accuratezza storica palesemente inesistente, ciò su cui si punta è il “dato scontato”. La rappresentazione visiva, quindi immediata, di un aspetto che non esiste e che non è mai esistito. Per cosa? Per il solito tentativo di indottrinamento, in questo caso diremmo direttamente psicologico. La gente – ma soprattutto i bambini – che passano e guardano quella copertina si “abituano” a pensare i romani come neri. Il risultato è che, da cresciuti, lo percepiranno come il dato reale.

I tentativi di dipingere l’era imperiale come “multi-culturale”

Non si tratta certamente della prima volta. Si pensi al cartone animato trasmesso sulla Bbc alcuni anni fa. L’idea di far passare i romani per africani non è certo innovativa. Del resto, l’impero romano è una parte troppo importante della nostra storia, e rappresentarlo nel modo più utile può servire a molto, in termini di propaganda spicciola. L’impero era ovviamente multi-etnico, e non poteva essere diversamente vista la sua estensione a tutto il bacino mediterraneo, ma il multiculturalismo era diviso nelle province, non certo nello stesso luogo. L’Italia era romana e non certo un misto tra nordafricani, europei o medio orientali, insomma. Ma il messaggio da far passare, da qualche tempo, è quello di un adattamento della storia passata a quella presente, fatta di nazioni europee sempre più ibride e lontane dalle proprie identità.

Alberto Celletti