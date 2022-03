Roma, 30 mar – La Germania in “emergenza gas” a causa dei possibili stop alle forniture russe nel contesto della guerra ucraina? Ancora presto per dirlo, ma – purtroppo – non ci siamo troppo distanti, come riporta l’Agi.

Germania e possibile emergenza gas



La Germania alza il livello di allerta. Inevitabile, con la crisi in corso e le dichiarazioni reciproche tra Mosca che dal primo aprile chiede pagamenti in rubli per il gas e i Paesi del G7 che rispondono con un secco “no”. L’emergenza sulla fornitura è uno scenario possibile, alla luce dell’eventuale taglio di approvvigionamenti da Mosca. La decisione è spiegata da Robert Habeck, ministro dell’Economia tedesco. La Germania affronta la possibile emergenza gas con una “allerta preventiva”, che prevede l’immediata l’immediata attivazione di una squadra di crisi presso il ministero per osservare l’evolversi della situazione. Habeck ha anche dichiarato che per ora non c’è alcun problema di forniture, ma insiste sul tema della prevenzione: “Non di meno, dobbiamo aumentare le misure precauzionali per essere pronti a un’eventuale escalation della Russia”.

Nel gruppo di esperti per la crisi, ci sono professionisti della società che gestisce le distribuzioni nel Paese. Il compito a loro assegnato è controllare i gruppi al fine di prendere eventuali misure per aumentare la sicurezza delle forniture. Secondo il ministero, gli stoccaggi di gas in Germania sono al 25%. Il problema – ovvio – è a quanto saranno in autunno, quando ricomincerà il freddo. Habeck ha affermato la Germania “non accetterà alcuna violazione dei contratti sottoscritti”, inclusa la richiesta russa di essere pagati in rubli.

Tenersi pronti a tutti gli scenari



Prudenza, prevenzione, nell’attesa di qualsiasi possibile scenario. “Tutti gli scenari”, a dire il vero, per usare le parole pubblicate in un tweet dal capo del gestore della rete tedesca, Klaus Mueller. Il gas, nel frattempo, cresce di un 6% nel prezzo finale, ad Amsterdam, ovvero uno dei centri più importanti del mercato occideentale.

Alberto Celletti