Roma, 21 giu — Una tecnologia che impedisca lo scambio di fotografie e selfie «inappropriati», in particolare modo foto di corpi nudi o atti sessuali, specialmente tra gli adolescenti: è ciò che il governo giapponese ha recentemente chiesto ai gestori telefonici e agli sviluppatori di applicazioni per contrastare il fenomeno dei predatori online e del revenge porn. Lo riporta JapanToday.

La guerra del Giappone contro i selfie inappropriati

Come è possibile aiutare bambini e adolescenti a rimanere al sicuro su Internet rispettando la loro privacy? Con questo progetto le istituzioni nipponiche si prefiggono di offrire un utilizzo meno rischioso del web — in particolar modo dei social e delle app di messaggistica istantanea — per i giovani e giovanissimi. Con l’incremento vertiginoso dei crimini online legati alla pedopornografia, l’iniziativa andrà ad integrare una serie di campagne di sensibilizzazione diffuse nelle scuole, riguardo a comportamenti e contenuti ritenuti dannosi e inappropriati per gli adolescenti.

Gli utenti sono scettici

L’iniziativa anti selfie, seppur lodevole, ha sollevato ondate di scetticismo. «Chi decide cosa è inappropriato e cosa no?», si chiedono gli utenti social. «E’ inutile. Puoi semplicemente usare un’altra fotocamera per scattare una foto e inviarla. Siamo ancora molto lontani dal trovare una soluzione concreta a questo problema», obietta un altro.

C’è anche un telefono

Non è la prima volta che in Giappone si cerca di sviluppare una tecnologia per contrastare i selfie «osé». Nel 2020 la società di telefonia mobile Tone Mobile aveva messo in commercio lo smartphone Kakiyasu, il Tone e20. Per mezzo di un sensore basato sull’intelligenza artificiale, il telefono non consente di scattare foto di nudi. Il sensore analizza gli scatti verificandone la liceità. Se durante la scansione delle fotografie la tecnologia all’interno dello smartphone individua un nudo, il sistema invia un messaggio di errore e l’immagine viene eliminata dal dispositivo.

Non solo: per un controllo parentale più stretto, il telefono può anche essere controllato da remoto dal cellulare dei genitori, scaricando entrambi un’applicazione che avvisa i parenti quando il proprietario del Tone e20 tenta di scattare un selfie inappropriato. Il messaggio contiene la data e l’ora della foto, la localizzazione Gps di dove è stata fatta e un’anteprima pixelata dello scatto. Non si sfugge…