Roma, 4 nov – Il milite ignoto è una figura presa d’assalto. Per carità, in modo latente, perché farlo in modo esplicito significherebbe mostrarsi nella propria mediocrità.

Milite ignoto, figura eroica semplice, depressa dal pensiero unico

Il concetto di milite ignoto è troppo elevato perfino per chi tenta invano di deturparlo. Puntando sulla solita retorica della “inutile strage” della Grande Guerra, sulle condanne per diserzione, in generale infangando un esercito di 5 milioni e 200mila combattenti che diedero l’anima, per questa Nazione. Facendo passare tutti quei soldati per vigliacchi, costretti, schiavizzati dal cattivo governante alla guerra miserabile. Qualsiasi studioso di storia militare smentisce un’impostazione tanto cretina, ricordando che, banalmente, i fucili in mano ai soldati siano infinitamente di più di quelli posseduti dai comandanti e dai generali. Ma non serve: sulla base di un migliaio di condanne di per diserzione si è gettato fango addosso a milioni di soldati italiani che hanno difeso la Patria e l’hanno completata. Si è gettato fango anche su quelle 650mila vittime, di cui il milite ignoto rappresenta il simbolo più fulgido.

Una figura intoccabile

Ci provano, nel mainstream. Provano a distruggere chi è scomparso senza poter essere ricordato per nome e per cognome. Ci provano perché darebbe troppo fastidio alla loro narrazione infame riconoscere quanta gente si è sacrificata con spirito di servizio e di volontà per la Patria. Sarebbe uno sgambetto al loro processo di diffamazione costante del popolo italiano, lo stesso che deve essere sempre convinto di non valere niente e di essere bastardo nell’animo. Perché solo se ti senti mediocre dentro, se accogli le accuse che ti vengono mosse, solo se sei convinto di essere geneticamente inferiore (perché a questo si arriva, tra attacchi al Risorgimento e la Grande Guerra, espressi peraltro senza mai paragonare a ciò che è avvenuto in altre Nazioni) allora accetti maggiormente la schiavitù e il disonore. Solo se pensi di non valere nulla sei più facile da dominare. Il milite ignoto ci ricorda ogni giorno che possiamo essere liberi. Che possiamo esserlo nella nostra umiltà di semplici italiani. E questo, alla cultura mainstream, proprio non va giù.

Stelio Fergola