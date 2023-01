Roma, 12 gen – Gwyneth Paltrow ha nostalgia di tante cose, a quanto pare anche della cocaina “libera”, quando parla degli anni Novanta nel corso di un’intervista durante il Late Late Show, come riportato da Vanity Fair.

Gwyneth Paltrow e la “nostalgia” della cocaina

Difficile interpretarla in modo diverso, l’esternazione della Paltrow sulla cocaina. L’attrice in verità parla di molte cose, ma è impossibile non soffermarsi sul fatto che abbia incluso la magica polvere bianca nel discorso. La Paltrow era presente allo show insieme a Hilary Swank. Ad un certo punto il conduttore James Corden chiede a entrambe: “Siete cresciute entrambe negli anni Novanta, che in questo momento stanno vivendo un vero e proprio rinascimento: la moda, la musica, com’è stato per entrambe essere così famose in un’epoca in cui non c’erano i social media, niente di niente… cosa ricordate di quel periodo?”. Così la risposta dell’attrice: “È stato fantastico… voglio dire, parlare di farsi di cocaina e non essere scoperti!” Aggiungendo, poi, un pensiero più “normale” e logico: “Potevi andare in un bar e divertirti, ballare su un tavolo, potevi farlo… senza cellulari! Soprattutto a New York, è interessante notare che non c’erano paparazzi. Potevi uscire da un bar e andare a casa con qualche sconosciuto senza che nessuno lo sapesse”.

Normalizzazione della droga? Anche no

La cosa paradossale è che l’intervento – quando non tratta di “polveri strane” – abbia un suo senso, in generale. Ma associare l’uso di cocaina “senza rotture di scatole” alla mancanza di paparazzi, di relazioni sentimentali non troppo esposte (questioni, poi, tutte da dimostrare, visto che i paparazzi non li hanno certamente inventati i social media), o a una serata di divertimento con gli amici è quanto meno bizzarro. Per essere molto generosi, chiaramente. Una società allo sbando come la nostra decisamente non ha bisogno di sentir parlare dell’uso di magiche polveri come se fossero caramelle per il buonumore. Buonumore che di sicuro non provocano affermazioni tanto sciolte e leggere su una questione che, di leggero, non ha proprio un bel nulla. Ma si sa, “sono americani”. Per loro la contraddizione è uno stile di vita.

Stelio Fergola