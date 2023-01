Mentre i tre stanno lottando a terra, un quarto uomo tenta di tirare un pugno a uno degli agenti. Quando lascia la scena, ecco comparire la donna, che indossa stivali e un paio di pantaloncini di jeans decisamente «minimali». Prima viene spinta via dai poliziotti, poi, quando i due sembrano riusciti finalmente a tenere sotto controllo l’uomo, la giovane inizia a twerkare in faccia agli agenti in quello che sembra essere un tentativo di distrarli, mentre i presenti esplodono in grida di approvazione per lo spettacolo fuori programma delle natiche al vento. I video termina con la ragazza, seduta sopra l’uomo con la maglia dei Ducks, che grida spavaldamente: «Siete venuti qui per me!»