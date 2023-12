Gli italiani scompaiono: i volti d’arte della nostra storia millenaria diverranno solo ricordi

Roma, 19 dic – Tutto ufficiale, gli italiani non sono 60 milioni e nemmeno 59. Siamo sui 58 virgola qualcosa. Non eravamo neanche troppo abituati a vedere i numeri in questo modo, ma i dati pubblicati dal Corriere della Sera sono una bella mazzata. Inevitabile, assolutamente prevedibile, ma trovarsela davanti, in modo oggettivo e statistico, fa un effetto debilitante.

Gli italiani si estinguono: l’Istat ci consegna uno spartiacque prevedibile ma drammatico

Prima o poi doveva succedere. A forza di anni di saldi negativi e di denatalità galoppante era già caduta l’approssimazione ottimistica dei “60 milioni di abitanti” (cifra alla quale non siamo mai arrivati, anche contando che, nella popolazione residente nel nostro Paese, ci sono circa 5 milioni di stranieri legali), era solo questione di tempo perché crollasse anche quella pessimistica. Prima del numero 59 c’è il 58, e noi siamo lì. Osservando attoniti l’ennesimo, terribile passo verso il più atroce dei destini: l’estinzione.

Una Nazione millenaria verso la sua fine

Se non ci si sveglia, non esiste altro finale a questa storia drammatica, oltre che malinconica. Non vogliamo nemmeno commentare chi si bulla che non esista una “razza italiana” perché è stupido anche solo concentrarsi su di essa. Che esista o meno, l’Italia è nei volti delle statue, dei monumenti, delle innumerevoli opere artistiche di ogni genere che la affollano. Gli italiani sono in quei volti. Quelli dipinti da Raffaello o da Michelangelo, dal genio del Caravaggio, quelli scolpiti nelle chiese antiche. Quei volti appartengono a un’etnia che ha ogni diritto di sopravvivere ma che non vuole farlo. Volti che non ci saranno più o che rappresenteranno solo il ricordo di un defunto, perché qualcuno ha deciso che non hanno alcun valore, che sono spazzatura e che possono essere seppelliti senza troppi rimpianti. Questo a meno che non si reagisca davvero, tutti. Mettendo al bando una serie di teorie strampalate che ci hanno coinvolto e corrotto tuti, salvo pochissime eccezioni.

Stelio Fergola