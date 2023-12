Putin, durissimo attacco alla Nato: le parole del presidente russo

Roma, 19 dic – Siamo abituati alle dichiarazioni “forti” di Vladimir Putin contro la Nato, ma il presidente russo ha premuto sull’acceleratore, di recente, come riportato da Agenzia Nova.

Putin, l’attacco alla Nato: le parole del presidente russo

L’Alleanza Atlantica ha poco da nascondere, ormai. Gli stessi Stati Uniti ammettono esplicitamente nei loro documenti di rivendicare la supremazia nel mondo. A parlare di questi aspetti è il presidente russo Putin, il quale lancia un attacco verbale durissimo contro la Nato, definita la vera forza imperialista a livello mondiale. Il leader del Cremlino dichiara che “la natura aggressiva del blocco (Nato) non viene più nascosta dietro le formulazioni difensive (…) I documenti dottrinali degli Stati Uniti stabiliscono esplicitamente le rivendicazioni di supremazia globale”.

La guerra volge a favore della Russia…

È un Putin che trova energia, quello che critica ferocemente la Nato, in una fase in cui la guerra in Ucraina sembra volgere definitivamente a favore di Mosca, anche a causa di un sostegno americano a Kiev che è sempre più incerto. Ciò nonostante il presidente definisca “stressante” l’anno in via di conclusione. “Un anno stressante per le forze armate”, dice, ma poi rassicura: “Voglio dire immediatamente che i nostri soldati e ufficiali, comandanti di tutti i livelli, hanno coraggiosamente, professionalmente risolto i compiti durante l’operazione speciale, hanno assicurato la sovranità del Paese a livello globale, la parità missilistica nucleare e la sicurezza strategica della Russia”.

Alberto Celletti