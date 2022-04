Le linee guida, emanate silenziosamente a dicembre, sono venute allo scoperto grazie a Cathy Larkman, un agente di polizia con 30 anni di servizio salita al grado di sovrintendente prima di andare in pensione lo scorso anno. «Più proseguivo nella lettura, più ero scioccata», spiega. «Questo mina in maniera devastante la fiducia delle donne nella polizia. Le donne non sono minimamente presenti in questa guida: sono completamente inesistenti. Tutto gira intorno alla sensibilità dell’agente che effettua la perquisizione. Affermano di voler essere maggiormente inclusivi. Ma queste linee guida non includono le donne e non le rispettano».

Infine, fa notare Larkman, «se io venissi perquisita e dicessi “no, non voglio essere toccata da quell’agente, quello è un uomo”, potrei essere accusata di aver commesso un crimine di odio. Il documento dice poi che, se ciò dovesse accadere, dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di fornire supporto all’agente colpito, non alla donna sospettata. È assolutamente incredibile».

Cristina Gauri