Grecia, sì matrimoni gay ma gli Lgbt frignano: vogliono pure l’utero in affitto

Roma, 2 feb -La Grecia è pronta a legalizzare i matrimoni gay, come riporta l’Agi. Il grottesco, però, è che la comunità Lgbt locale sarebbe addirittura insoddisfatta, non paga di dettare la linea da anni in molti Paesi occidentali. Vediamo perché

La Grecia dirà sì ai matrimoni gay

Il disegno di legge autorizzerà il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ovviamente, le polemiche si sono scatenate, e altrettanto ovviamente la Chiesa ortodossa è stata in prima fila. In ogni caso, il testo, intitolato “Uguaglianza nel matrimonio civile”, prevede “la modifica degli articoli del diritto di famiglia relativi al matrimonio nel codice civile, sarà discusso all’interno delle commissioni parlamentari prima del voto previsto in Assemblea, probabilmente il 14 e 15 febbraio”. Questo per “garantire il principio di uguaglianza estendendo la possibilità di sposarsi a persone dello stesso sesso e rafforzare la protezione contro le discriminazioni nel quadro della strategia nazionale per l’uguaglianza Lgbt”.

Gli Lgbt non si accontentano: vogliono pure l’utero in affitto

Le unioni civili sono legali nel Paese dal 2015, ma era “troppo poco”, visto che per i diktat liberal progressisti riguardava solo le coppie dello stesso sesso con figli, in cui solo il genitore biologico mantiene diritti e legami sui bambini. Niente matrimonio, quindi. Agli Lgbt non sta bene, però. O meglio, sta bene ma con riserva. La lamentela è di non aver incluso nella legge la possibilità di utilizzare la “madre surrogata” che in “progressistese” sta per utero in affitto. La cittadinanza è intanto divisa: favorevole ai matrimoni gay sono solo il 51% dei cittadini, stando agli ultimi sondaggi,