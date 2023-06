Roma, 15 giu – A un ginecologo in Brasile viene comminata una condanna da record: ben 277 anni di carcere, come riporta anche Tgcom24. La sentenza verte su casi reiterati di stupro di cui l’uomo è stato ritenuto colpevole.

Il ginecologo brasiliano e la condanna a 277 anni di carcere

Si chiama Nicodemos Junior Estanislau Morais il ginecologo brasiliano a cui è stata affibiata la condanna a 277 anni, due mesi e 19 giorni di carcere. Il reato è lo stupro, e non singolo, ma di ben 21 donne, che secondo la sentenza sono state violentate dall’uomo nella città di Anapolis. Ma non è tutto: il medico dovrà pagare anche 100mila reales (al cambio, 19mila euro) come risarcimento per danni morali ciascuna delle vittime. I reati che gli sono stati attribuiti sono di stupro, abusi e molestie sessuali con frode.

L’operazione “Sex Fraud”

L’arresto del medico è avvenuto nell’ottobre 2021, nel contesto dell’operazione di polizia denominata Sex Fraud, condotta dalla polizia civile di Goiás. Secondo quanto riferito dalla Cnn Brasil, l’uomo avrebbe tentato di difendersi riferendosi a una “tecnica di anamnesi più completa” riferita a esami più dettagliati sulle pazienti nelle loro parti intime. Ma secondo i giudici era tutt’altro, come affermato nelle motivazioni della sentenza: “Quello che a prima vista può sembrare zelo si rivela un modus operandi per mascherare l’intento lascivo travestito da tecnica medica. Proprio come ha fatto nei consulti delle vittime (come hanno riferito in tribunale), durante l’interrogatorio giudiziario l’imputato ha cercato di impressionare gli ascoltatori facendo uso di nomi tecnici e possibilità mediche”.

Alberto Celletti