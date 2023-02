Roma, 28 feb – Hong Kong e il Covid sono finalmente a fine corsa, secondo quanto riportato dall’Ansa. La regione, infatti, da domani eliminerà l’uso delle mascherine dopo quasi tre anni.

Hong Kong, niente più mascherine contro il Covid

È durata quasi tre anni e quasi 1.000 giorni, la norma che ad Hong Kong obbligava la popolazione a usare la mascherina per proteggere dal Covid. Per la precisione sono 945 i giorni in cui la restrizione è rimasta stabilmente intoccabile. Ora, il governatore John Lee comunica ai media che la copertura di naso e bocca non sarà più necessaria sia all’aperto che al chiuso: “Annuncio che il requisito delle mascherine sarà completamente annullato a partire da domani, 1 marzo, anche per interni, esterni e sui mezzi pubblici”. Dichiarazioni che mettono fine a un periodo durissimo e pieno zeppo di controversie, in Cina come nel resto del mondo.

Restrizioni finite? Non ancora

Lee non si è limitato solo a dare l’annuncio della fine dell’obbligo. Ha anche precisato che le mascherine potrebbero comunque essere imposte ancora negli ospedali e nelle case per anziani, in futuro. Questo, ovviamente, a seconda delle circostanze. Hong Kong termina comunque e quasi totalmente le proprie restrizioni contro il Covid a seguito di scelte simili dei “vicini di casa”. Ieri a decidere per lo stop alle mascherine, infatti, era stata un’altra regione amministrativa speciale, Macao, la quale comunque ne ha mantenuto l’utilizzo per le aree pubbliche considerate ad alto rischio, come gli ospedali.

Alberto Celletti