I David premiano il cinema impegnato… a farci la morale

Roma, 4 mag – C’era da aspettarselo: a Matteo Garrone va il David di Donatello 2024 per il miglior film e la migliore regia per “Io Capitano”. Se l’Oscar ci aveva salvato da questa eventualità ci ha pensato la kermesse Made in Italy a rendere gli onori al cinema impegnato… a farci la morale.

I David di Garrone e Cortellesi

A confermare i successi del botteghino sono arrivati anche i premi per Paola Cortellesi come migliore attrice e regista debuttante per il suo stra-acclamato “C’è ancora domani”. Alla fine però a vincere è Io capitano di Matteo Garrone, come poteva essere altrimenti? Con le peripezie di Seydou e Moussa che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa, non poteva non portarsi a casa ben sette statuette tra cui le due più importanti: miglior film, regia, fotografia, montaggio, suono, produttore ed effetti visivi. Anche Big Mother deve inchinarsi a Big Other! Insomma la festa del cinema della morale ha sfornato i suoi campioni e non poteva essere altrimenti dal momento che le storie del cinema italiano sono ormai dedicate alle “minoranze”: insieme ai due “piglia tutto” infatti c’era “Rapito” di Bellocchio che parla di un giovane ebreo e “Palazzina Laf” di Riondino con l’immancabile Germano nei panni degli ultimi di Taranto. Nemmeno a dirlo “Comandante” di De Angelis con Pierfrancesco Favino non si è nemmeno avvicinato alla statuetta: sarebbe stato troppo premiare un film coraggioso e sicuramente non piatto sull’ultima guerra, in un panorama di cinema nostrano che storicamente sui conflitti che hanno visto coinvolta l’Italia ha sempre sfornato capolavori di auto-colpevolizzazione o al massimo astensionismo piacione e bonario.

La festa della morale

Insomma, la festa di questo cinema italiano aperto da Tuta Gold di Mahmood si è rivelato essere un tormentone di morale immigrazionista e femminista senza nessuna particolare sorpresa.

Sergio Filacchioni