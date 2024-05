Tajani sul rischio terrorismo: “La Slovenia sospenda Schengen”

Roma, 4 mag – Il vicepremier e Ministro degli esteri Antonio Tajani è intervenuto a Merano al congresso della Svp – il Partito popolare austriaco – per illustrare i temi di un’alleanza in vista delle elezioni europee e con l’occasione è tornato a parlare della questioni migranti in relazioni ai rischi di infiltrazioni terroristiche.

Tajani al congresso del Vokspartei

Il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al congresso della SVP a Merano: “L’Italia ha chiesto di sospendere l’accordo di Schengen con la Slovenia per il rischio di terroristi infiltrati tra i profughi in arrivo dal Medioriente tramite questo paese”. Poi, il tema del giorno dopo l’uscita del presidente francese Macron sul possibile interventismo nel teatro di guerra a favore di Kiev. “Come popolari europei abbiamo il dovere di batterci per la pace, messe a rischio da quasi tre guerre (Ucraina, Palestina e Mar rosso, ndr.). Dobbiamo batterci per una pace giusta, che garantisca la libertà dei popoli”. “L’Italia non manderà mai un soldato italiano in Ucraina, ma difenderà sempre il suo diritto di essere un paese libero ed indipendente. Non siamo in guerra con la Russia”, ha ribadito. “Vogliamo – ha proseguito – la pace anche in Palestina e ci battiamo per la soluzione di due popoli e due stati”. Secondo Tajani, “l’Italia è pronta a inviare un suo contingente, in caso di una soluzione delle Nazioni Unite che garantisca la pace”.

La sospensione invernale

La prima sospensione del trattato sulla libera circolazione era già stata effettuata nel periodo invernale, dopo la riaccensione del conflitto in Palestina. “Schengen è stata una conquista straordinaria che bisogna preservare: l’impegno comune è di ripristinare il regime normale appena le condizioni lo consentiranno”, aveva affermato la Meloni a novembre quando in tutto il continente si era venuti meno ad uno dei capisaldi dell’Unione Europea.

Sergio Filacchioni