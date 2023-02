Roma, 19 feb – La faccenda dei cosiddetti “palloni spia” è diventata decisamente grottesca. Da fonte di spionaggio a possibile ossessione ufologica, gli oggetti volanti in questione sono stati attenzionati così tanto da aver richiesto ingenti risorse, da parte statunitense, per il loro abbattimento, come riporta Tgcom24.

Palloni spia, da attenzione ad ossessione



Palloni spia da abbattere, letteralmente ad ogni costo. Per la precisione, si parla di 439mila dollari, per interrompere il volo di quelli avvistati tra Alaska e Canada. Non solo: uno dei tre “oggetti volanti” era un semplicissimo pallone ad elio del valore di appena 12 dollari, forse proveniente da un club aeronautico amatoriale dell’Illinois. Per eliminarlo sono stati addirittura impiegati i caccia con tanto di missili termoguidati, ovviamente autorizzati dal presidente americano Joe Biden, il quale poi è stato costretto a confermare che gli oggetti volanti non identificati abbattuti tra il 10 e il 12 febbraio fossero tutti innocui.

Il pallone ad elio abbattuto

Quanto al pericolosissimo pallone da 12 dollari, potrebbe provenire dalla Northern Illinois Balloon Brigade, che l’11 febbraio aveva denunciato la scomparsa di uno dei suoi, utilizzato per misurare dati atmosferici (pressione, umidità, vento e temperatura). È quanto riporta il Guardian. Il gruppo, per ora, non ha collegato i due eventi, ma le coincidenze temporali sembrano piuttosto stringenti. Dal sito del club si apprende che il pallone, denominato K9YO, l’ultima volta ha volato a un’altitudine di 11.560 metri, nei pressi dell’isola di Hagemeister, in Alaska. Ancora non si può confermare niente, però, visto che “nessuna parte dell’oggetto abbattuto è stata recuperata”.

Alberto Celletti