Roma, 19 feb – L’amministrazione del governatore della Florida, Ron De Santis, ha iniziato a rimuovere i libri pornografici dalle biblioteche scolastiche. Sì, avete letto bene, “libri pornografici” e “biblioteche scolastiche”. Circa un anno fa, in Florida, è stata introdotta la Parental Rights in Education Act, una legge che proibisce l’insegnamento in classe delle cosiddette – e fino a qualche anno fa “inesistenti” – teorie di genere. L’esclusione è prevista dalla scuola materna alla terza elementare.

Educazione sessuale? Quella progressista

La legge, che fu osteggiata e sbeffeggiata dai progressisti americani, sembra aver portato i suoi frutti, è stato, infatti, reso pubblico il primo materiale sequestrato dalle scuole. Si va dal This book is Gay, un testo “raccomandato ai teens” contenente una serie di pratiche omoerotiche con glossario annesso, a It’s perfectly normal, un elaborato dai contenuti pornografici consigliato ai maggiori di dieci anni, a Gender Queer un altro testo porno gay, dettagliatamente illustrato nei particolari e nelle pratiche.

Jeremy Redfern, addetto vice stampa di De Santis, ha cinguettato su Twitter: “Nelle ultime 24 ore, abbiamo fornito esempi di libri trovati nelle scuole della Florida con disegni di bambini impegnati in atti sessuali. È inappropriato e sbagliato.” Secondo il Daily Signal l’87% dei libri rimossi dalle scuole conteneva materiale pornografico e violento. L’articolo, a firma di Mary Margaret Olohan, è anche corredato da una nutrita raccolta di immagini dei libri in oggetto.

Sessualizzazione dei minori

A queste latitudini abbiamo denunciato più volte la deriva delle scuole americane in cui gli studenti sono soggetti a lezioni tenute da drag queen o a istruzioni su come utilizzare dildo e plug anali. La sessualizzazione dei minorenni è un’altra macabra e inquietante questione che si è fatta, incredibilmente, spazio nell’agone politico. Conosciamo bene il funzionamento della macchina progressista: una volta fatto penetrare nel dibattito pubblico, anche il più scottante dei temi, ci penserà poi il conglomerato mediatico progressista a fare il resto.

Trasparenza e istruzione. Sapere cosa viene insegnato ai propri figli è un diritto