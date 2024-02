Ferragnez, la fine del brand: sentitevi liberi

C’è da scommetterci su. Spremeranno tutto ciò che c’è rimasto da spremere dalla fine di questo “caso” mediatico. Probabilmente e purtroppo continueremo a sentirne parlare ancora a lungo, magari con un altro nomignolo. Cosa ci dimostra questa storia? Che oltre la vetrina non c’era nessun sodalizio progressista volto alla conquista del mondo, ma l’esperimento economico di unione di due brand. Nessuna “famigghia”. Chi li aveva scambiati per i Macbeth del pensiero unico o gli Antonio e Cleopatra del politicamente corretto ha creduto a quella stessa marchetta creata ad hoc per stupire. E ci dimostra, una volta di più, la perfetta fallibilità di qualsiasi “sistema” che ci viene messo davanti agli occhi. Titoli di coda.

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati . L’ha scritto Dagospia – l’autorità in materia di coppie che scoppiano (vedi il precedente Totti-Ilary), e lo confermano in tanti: il rapper da domenica scorsa ha lasciato casa. Ma nessun tradimento o tragica contrapposizione: il cantante avrebbe rinfacciato all’influencer-moglie i danni provocati dalla vicenda del Pandoro Balocco: i suoi problemi giudiziari hanno influito negativamente sugli affari . Niente di personale, baby. Intanto proprio oggi ha casualmente luogo il lancio la puntata di Che tempo che fa del 3 marzo, dove la Ferragni si confesserà a Fabio Fazio.

Roma, 22 feb – Niente di personale, sono solo affari. E così anche il brand Ferragnez non è sopravvissuto alla grande purga del Pandorogate : la coppia che ha monopolizzato, cannibalizzato ma soprattutto polarizzato la comunicazione in Italia negli ultimi anni si è sciolta insieme alla popolarità di Chiara Ferragni.