Il Ciad punta sull’esportazione di carne per rilanciare la sua economia

Roma, 18 nov – Con un reddito pro capite di 760 dollari, il Ciad è uno dei paesi piu’ poveri al mondo, e anche se di recente sono stati scoperti importanti giacimenti di petrolio nel Paese, la strada per lo sviluppo è ncora molto lunga, visto l’altissimo numero di cittadini in condizioni di povertà.

Ciad ed esportazioni di carne

Il Ciad e’ fondamentalmente un paese agricolo in cui gioca un ruolo fondamentale la pastorizia, un settore che coi suoi 110 milioni di capi di bestiame rappresenta circa il 30% del Pil e proprio puntando su questo settore il governo vuole rilanciare la sua economia. In Africa la domanda di carne è in continua crescita, e per soddisfarla il governo ha incoraggiato alcuni imprenditori locali a investire nell’apertura di mattatoi, così da macellare i capi di bestiame che vengono allevati in questo paese africano rispettando le più elementari norme igienico sanitarie.

Rivoluzione sanitaria?

Fino ad oggi la macellazione avveniva per strada: ciò questo impediva l’esportazione di carne perché mancava, per l’appunto, il profilo igienico. Grazie a questi nuovi mattatoi adesso il Ciad ha iniziato a esportare carne congelata in Gabon e punta a espandere le sue esportazione in Egitto e Nigeria.

Una delle società che ha investito in questi mattotoi si chiama Laham, posseduta per il 65% da Arise, ovvero un’azienda il cui maggiore azionista è l’Africa Finance Corporation, mentre il rimanente 35% è posseduto dallo Stato. Aspetto importante, perchè dimostra che anche nei paesi africani più poveri ci sono imprenditori che, con i giusti incentivi, possono investire e creare occupazione.

Inoltre il fatto che il Ciad punta ad esportare la sua carne in altri paesi africani dimostra che lo sviluppo dell’Africa passa attraverso i commerci intra-africani e questo nei prossimi anni sara’ una delle tendenze che caratterizzera’ la crescita economica africana che sara’ un po’ diversa da quella che cartterizza i paesi asiatici.

Giuseppe De Santis