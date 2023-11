Il Ghana approva il suo primo giacimento di litio

Roma, 25 nov – L’aumento della produzione di auto elettriche ha fatto crescere enormemente la domanda di litio, un minerale essenziale per la produzione di batterie elettriche. Ciò ha causato anche problemi di ordine geopolitico. Infatti la maggior parte dell’estrazione e della raffinazione di questo minerale è in mano a imprese cinesi, il che conferisce a Pechino un potere enorme, visto che in casi di tensioni politiche potrebbe bloccarne le esportazioni e mettere in ginocchio tutte le fabbriche che producono batterie.

Il Ghana e il litio

Per tale motivo c’è una ricerca da parte di diversi Stati di giacimenti alternativi e di recente il Ghana, proprio sul litio, è emerso come uno di questi Paesi. Il governo vuole trarre vantaggio dall’estrazione di questo minerale: per tale motivo ha di recente approvato l’apertura di un nuovo giacimento. Le dimensioni sono notevoli, visto che si stima che, nei prossimi 12 anni, nel Paese saranno in grado di produrre 300mila tonnellate all’anno di concentrato di litio: una quantità che renderebbe questo giacimento il decimo per capacità, a livello mondiale.

Imprese diversificate

Un aspetto interessante di questo progetto è che, a differenza di tanti altri in Africa, non sarà gestito da un’impresa cinese ma bensi’ dalla Atlantic Lithium Limited, una società australiana con sede a Sidney che ha ottenuto dal governo del Ghana una licenza per operare per 15 anni. Ovviamente il governo africano vuole partecipare attivamente al progetto, e per tale motivo oltre ad avere una partecipazione del 13% otterrà dei diritti di sfruttamento sul litio estratto pari al 10% delle entrate, un valore superiore a quello che di solito viene fatto pagare alle soiceta’ minerarie che e’ del 5%.

Inoltre c’e’ da dire che il 50% del lito estratto verra’ lavorato da una societa’ americana che creera’ un centro apposito cosi’ da permettere al Ghana di aumentare i benefici economici derivanti da questo giacimento visto che il litio processato puo’ essere venduto a prezzi maggiori rispetto a quello grezzo.

Giuseppe De Santis