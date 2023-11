Il Mondo di Fantàsia: come nasce un’importante iniziativa solidale

Roma, 25 nov – Classico della letteratura prima e del cinema poi, intere generazioni di bambini da quarant’anni a questa parte hanno imparato a menadito le vicende della “Storia infinita”. Die unendliche Geschichte del tedesco Michael Ende – uscito in Germania nel 1979 e tradotto in italiano due anni più tardi – è stato infatti fonte d’ispirazione per l’omonima pellicola (che si svilupperà come trilogia) diretta da Wolfgang Petersen. La narrazione è principalmente ambientata a Fantàsia, luogo dove spazio e tempo sono relativi. Un regno condannato alla rovina dall’informe nulla che si alimenta facendo sparire intere regioni. Proprio dalle ficcanti pagine del romanzo ha trovato suggerimento un pugno di ragazzi emiliani: ecco il Mondo di Fantàsia, importante iniziativa solidale il cui ricavato sostiene le battaglie di Sol.Id Onlus.

Un progetto per i più piccoli

Una trottola lignea e una rivisitazione di Falkor, il drago della fortuna compagno di viaggio del piccolo Atreiu. E’ questo il logo scelto dai promotori. E proprio ai bambini si rivolge il progetto nato “grazie a una semplice passeggiata in montagna”. Lungo un percorso leggero, tra felci e sempreverdi, l’occhio dei viandanti viene colpito da una famiglia. O meglio, dai figli chini sullo schermo del cellulare, evidentemente ignari del messaggio che ogni bosco sussurra a chi sa ascoltare i suoi silenzi. Il gruppo – originario del piacentino – né incontrerà altri lungo il cammino. Chi intento a lanciare piccole pietre, chi a esibirsi nella ruota, chi a immaginare rudimentali fucili in semplici rami, chi a superare “insormontabili” radici sbucate fuori dal terreno.

Le battaglie di Sol.Id.

Movimento e immaginazione, amalgama perfetto per uno spirito attivo a dieci, venti o – perché no – sessant’anni. La fantasìa appunto: non manca di certo ai bambini siriani, i quali da oltre dieci anni non conoscono che il termine guerra. O ai figli dei Karen, il cui parco giochi è la giungla birmana, devastata dal conflitto più lungo e sconosciuto del mondo. Pensiamo quindi ai piccoli ucraini che hanno imparato, loro malgrado, a convivere con le bombe. Giovani vite che tutto hanno perso in partenza. Tutto, a parte la voglia di giocare e la possibilità di sognare. E’ anche in questi contesti che interviene Sol.Id., onlus identitaria operante – tra le altre cose – in scenari bellici a tutela dei civili.

Il Mondo di Fantàsia: l’iniziativa solidale

Il Mondo di Fantàsia è un’iniziativa solidale che ha come protagonisti giochi e giocattoli in legno nelle loro molteplici forme: medievali, tradizionali, “quelli di una volta” insomma. Falkor è in volo, il progetto – già partito nelle scorse settimane – ha devoluto il ricavato delle prime iniziative per supportare i volontari impegnati nelle attività di protezione civile in Toscana.

Eventi, feste, sagre: se – come ovvio che sia – per il momento i programmi sono circoscritti all’Emilia occidentale, l’ambizione è quella di portare l’amabile drago in giro per tutto il territorio nazionale. Facendo un qualcosa per i nostri bambini ma allo stesso tempo anche per chi, a migliaia di chilometri di distanza ha bisogno di un aiuto concreto. Tangibile risposta contro il nulla che avanza – anche su questo mondo. Fantàsia insomma può ancora risorgere. Da nostri sogni, dai nostri desideri certo. Ma soprattutto dalle nostre azioni.

Marco Battistini