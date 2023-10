Il Kenya e i veicoli elettrici: un’occasione di sviluppo?

Roma, 28 ott – Al fine di ridurre gli alti tassi di inquinamento il governo del Kenya ha varato un piano per far circolare autobus e moto elettrici così da rimuovere dalla strada veicoli che usano benzina e diesel.

Kenya e veicoli elettrici

Uno degli aspetti piu’ interessanti di questo fenomeno è che a produrre veicoli elettrici non siano imprese cinesi o di altri paesi stranieri ma societa’ nazionali, che hanno intravisto in questo piano un’importante opportunita imprenditoriale, il che dimostra l’abilità degli investitori kenyoti nel trovare soluzioni ai bisogni e ai problemi della popolazione di questo paese. Una di queste imprese è Roam, una giovane start-up che ha iniziato a produrre autobus elettrici da 42 posti che possono circolare per 200 chilometri con una ricarica. Al momento Roam ha ricevuto ordini per 50 autobus che consegnerà a Febbraio del 2024, sebbene l’obiettivo sia di produrne 40 al mese, così da accelerare la produzione e consentire ai gestori non solo di non inquinare, ma anche di ridurre i costi di gestione visto che ricaricare un autobus elettrico costa meno che usare carburante.

Componenti cinesi, ma progettazioni locali

Un aspetto interessante di Roam è che pur usando componenti cinesi, tutta la progettazione sia fatta da tecnici kenioti i quali posso progettare autobus che riflettono i gusti e le esigenze locali e dimostrano il dinamismo delle imprese locali.

Ovviamente Roam non è la sola impresa a produrre veicoli elettrici: ci sono pure BasiGO e ARC Ride , quest’ultima è degna di nota perche’ oltre a produrre questi mezzi offre anche un servizio di cambio batterie cosi’ che quando una di esse si scarichi puo’ essere sostituita in pochi minuti da una carica. A tale proposito essa punta, per la fine del 2024, a creare 300 punti di scambio a Nairobi non solo per autobus ma anche per moto.

Giuseppe De Santis