Il Kenya punta sui turisti provenienti da navi da crociera

Roma, 2 mar – Con una crescita prevista per il 2024 del 5,3%, il Kenya è uno dei Paesi in maggiore sviluppo delll’Africa : ciò lo si deve in parte all’arrivo di milioni di turisti i quali, oltre a portare valuta pregiata, sostengono centinaia di migliaia di lavoratori.

Il Kenya e il turismo

Per tale motivo non deve sorprendere che il governo del Kenya punti molto sul settore turistico per far crescere il Paese. Questi sforzi sono stati riconosciuti anche a livello internazionale tanto che a gennaio al Paese è stata data la direzione del comitati per il turismo e la competitività dello United Nation World Tourism Organization, l’ente delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il turismo a livello mondiale. Questa carica non era affatto scontata, visto che la concorrenza era elevata, ma dopo due giri di voti il Kenya ha superato Malta e Thailandia e ottenuto la presidenza di questo importante organismo.

I turisti da crociera

L’incarico non ha distratto le autorità keniane, sempre impegnate a promuovere il Kenya come destinazione turistica e adesso puntano sul turismo crocieristico. A tale proposito è degno di nota il fatto che all’inizio di febbraio una nave da crociera con 2.500 turisti sia sbarcata al porto di Mombasa mentre in totale, dall’inizio dell’anno sono stati 8500 i turisti arrivati con le navi da crociera. Per rendere questo possibile il governo ha investito sul porto di Mombasa, costruendo un terminal per le navi da crociere capace di ricevere 140mila passeggeri all’anno.

L’arrivo dei crocieristi è un modo per creare posti di lavoro non solo nella ricezione dei turisti ma anche nelle stesse navi da crocieta tanto che dono diverse migliaia i cittadini kenioti che lavorano per i colossi della crocieristica senza contare che questo tipo di turismo valorizza le zone costiere del Kenya consentendo la creazione di tanti posti di lavoro e impedendo agli abitanti di questi luoghi di emigrare.

Giuseppe De Santis