Il piano dell’Egitto di creare un nuovo lago artificiale nel deserto

Roma, 5 mag – Con i suoi oltre 100 milioni di abitanti l’Egitto è il Paese più popoloso del Medio Oriente. Il che in realtà è un grosso problema, non solo per il fatto che la ricchezza prodotta deve essere distribuita su un numero sempre crescente di persone lasciando invariato il tasso di povertà. Questo enorme numero di persone è concentrato nel 4% del territorio abitabile, con ovvie conseguenze di sovraffollamento nonché grosse difficoltà per la produzione di derrate agricole visto che i terreni coltivabili non bastano per produrre il cibo necessario per sfamare la popolazione egiziana.

L’Egitto e il progetto del nuovo lago artificiale

Fino ad ora il governo ha cercato di risolvere il problema del sovraffollamento costruendo una nuova capitale nel deserto al fine di muovere in questa nuova città parte degli abitanti del Cairo: un progetto che, per quanto importante, da solo non basta. Così il governo egiziano, al fine di rendere il deserto piu’ abitabile, ha deciso di costruire un canale lungo 55 chilometri per un costo di 1,5 miliardi di dollari per far passare l’acqua del mare Mediterraneo cosi da allagare la depressione di Qattara e creare un lago artificiale di 20mila chilometri quadrati.

Le prospettive

Una volta creato, questo lago permetterebbe di rendere abitabile una parte di deserto, visto che l’evaporazione di acqua consentirebbe maggiori piogge, rendendo molti terreni coltivabili. Questo senza contare che molti egiziani potrebbero andare a vivere in questa zona riducendo così ulteriormente il sovraffollamento dei centri principali. Al momento non è chiaro quanto successo avrà questo progetto ma quanto meno il governo egiziano sta facendo qualcosa per risolvere i problemi della popolazione A tutto vantaggio dello sviluppo, e, chissà, anche di minori “migrazioni esterne”…

Giuseppe De Santis