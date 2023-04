Roma, 27 apr – Il “selficiente” è l’ultimo grido dell’inciviltà e del pericolo da idioti. Il termine è stato coniato da Dagospia, a quanto pare inquadrando benissimo l’imbecillità a cui è arrivata questa società. Ovvero: qualsiasi cosa per mettersi in mostra, anche rischiare l’osso del collo, oltre che di rovinare un’opera d’arte di livello mondiale.

L’uomo si è arrampicato sul lato del celebre monumento che affaccia su via della Stamperia, dopo aver superato una decina di turisti che lo ostacolavano. A quel punto, ha guardato con colosità i marmi della fontana di Trevi. Poi il gesto: ci si arrampica per arrivare in una posizione alta. Il motivo di tutto ciò? Aveva assolutamente bisogno di scattarsi una foto. Peggio ancora, un selfie, dunque in condizioni di equilibrio ancora più precarie, con la piazza sullo sfondo.