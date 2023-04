Roma, 27 apr – Idioti pericolosi e dove trovarli. L’ultima follia arriva dall’Isola dell’Elba, per l’esattezza da Porto Azzurro, dove i carabinieri hanno denunciato un 28enne per essersi impossessato di un’ambulanza, parcheggiata insieme ad altri mezzi di emergenza in una piazza del posto, utilizzando come “minibus” per andare in discoteca con gli amici. L’incredibile ‘episodio è avvenuto nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile. Il “fenomeno” in questione ha trovato le chiavi, lasciate in un vano esterno del veicolo, e si è messo al volante per andare a ballare.

Ambulanza rubata per andare in discoteca, 28enne incastrato da video

Nessuno ha fermato il ragazzo impossessatosi dell’ambulanza che così ha fatto salire altri ragazzi e si è diretto verso una vicina discoteca. Finita la serata, come se nulla fosse, ha riportato l’ambulanza – non prima di aver fatto salire a bordo altri giovani – esattamente dove l’aveva prelevata, credendo evidentemente di non destare sospetti. Una bravata decisamente sconcertante. Il 28enne non è però riuscito a farla franca perché, come spiegato dai carabinieri, i volontari della Pubblica Assistenza “sollecitati dalla ricezione di un video che inquadrava il loro veicolo nei pressi della discoteca di Capoliveri la notte precedente, l’indomani mattina hanno potuto constatare che era stato effettivamente prelevato, utilizzato per percorrere circa 40 chilometri e poi riparcheggiato al suo posto ma con un danno rilevante sulla fiancata destra mentre non sono stati riscontrati ammanchi o danneggiamenti alle apparecchiature mediche”. L’associazione ha ovviamente sporto denuncia, contro ignoti. I carabinieri di Porto Azzurro hanno poi individuato il giovane responsabile del folle gesto, denunciando per furto d’uso e danneggiamento aggravati.

La Redazione