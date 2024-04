Il “sistema Emiliano” in Puglia è l’ennesima dimostrazione della mediocrità della sinistra

Roma, 12 apr – Il quotidiano La Verità lo chiama il “sistema Emiliano” quello che in Puglia è finito nello scandalo, partendo dal Comune di Bari per poi andare anche oltre. Ed effettivamente di caratteri sistemici ce ne sono fin troppi, legati all’ex magistrato e presidente della regione ormai da tempo immemore.

Il “sistema Emiliano” in Puglia

Le intercettazioni in cui è coinvolto anche il presidente della Regione sono l’apice di un processo, quello pugliese, ancora in pieno corso. Ovviamente, la barca che affonda si abbandona. E si spiega così anche la smarcata di Giuseppe Conte dalle alleanze con il Pd nella regione meridionale, o meglio dalle primarie che avrebbero dovuto visti a confronto il candidato grillino Michele Laforgia con il dem Vito Leccese. Per il resto, l’evoluzione della storia, dalle proteste lagnose francamente imbarazzanti del sindaco di Bari Antonio Decaro alle lacrime di Michele Emiliano stesso, per non parlare dell’evento di piazza “Giù le mani da Bari” organizzato per esibire il solito vittimismo dell’innocenza presunta, parlano da soli.

L’ipocrisia di un universo politico e culturale

Il sistema Emiliano in Puglia non fa che mostrare per l’ennesima volta la mediocrità e l’ipocrisia dell’universo della sinistra, sempre attento a puntare l’indice contro i disonesti altrui continuando a cercare di recitare la parte dei puri della questione: una scena perpetua e triste, oltre che imbarazzante. Dal Nazareno arriva un comunicato che non riesce a nascondere questo imbarazzo, in cui si esprime “forte irritazione per le vicende giudiziarie emerse in questi giorni. Schlein ha chiesto massimo rigore e atti concreti al Pd pugliese che ci sta già lavorando e al presidente Michele Emiliano di aprire un netto cambio di fase in Puglia”. Già. Perché ora da sinistra dovranno guardarsi le spalle più del solito…

Alberto Celletti