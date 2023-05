Roma, 14 mag – Se la morte del noto Epstein, avvenuta in carcere lo scorso 2019, apparentemente per suicidio, oltre ad aver generato il macabro meme “Epstein didn’t kill himself”, rimane ancora avvolta nel mistero, quello che sta cominciando a trapelare con una certa certezza e continuità è la lista dei nomi, sempre più eccellenti, che avrebbero frequentato la famigerata Epstein Island o incontrato la controversa figura nel corso degli anni.

Epstein e gli incontri con la Cia



Come riportato dal Wall Street Journal, Epstein avrebbe avuto incontri con il direttore della Cia, William Burns, i due, secondo Tammy Kupperman Thorp, una portavoce dell’agenzia di sicurezza, si conoscerebbero da circa un decennio: “Il direttore non sapeva nulla di lui, a parte il fatto che era stato presentato come un esperto nel settore dei servizi finanziari e ha offerto consigli generali sulla transizione al settore privato. Il direttore non ricorda ulteriori contatti, incluso il ricevimento di un passaggio per l’aeroporto. Non avevano alcuna relazione.”

Ma la lista di nomi eccellenti è lunga, Epstein avrebbe avuto “dozzine di incontri” anche uno dei principali avvocati del conglomerato finanziario internazionale Goldman Sachs ed ex consigliere giuridico della Casa Bianca obamiana Kathryn Ruemmler, il banchiere Ariane de Rothschild, il linguista idolo dei radical e dei progressisti Noam Chomsky, il presidente del Bard College (istituto che riceverebbe finanziamenti anche dal filantropo George Soros) Leon Botstein, oltre ad altri prestigiosi nomi che starebbero uscendo in questi giorni, a seguito di altri documenti ritrovati (una sorta di calendario privato segreto), incontri che sarebbero avvenuti “dopo che Epstein aveva scontato la pena detentiva nel 2008 per aver adescato un’adolescente per prostituzione in Florida.”

Dopo la condanna



Apparentemente, la condanna di quindici anni fa non scalfì per nulla la reputazione e il potere interazionale di Epstein, il quale continuò a gravitare intorno a prominenti figure internazionali come se nulla fosse, fino al suo ultimo e definitivo arresto. Epstein fu, infatti, arrestato nel 2019 con l’accusa di presunto traffico sessuale di ragazze minorenni. I documenti di Epstein riportati in precedenza mostravano che aveva legami con celebrità come Gates, l’ex presidente Bill Clinton e il principe Andrew del Regno Unito, quest’ultimo nemmeno invitato per la recente incoronazione di re Carlo.

Come riportato da InformationLiberation: “I documenti scoperti dal WSJ hanno mostrato che Epstein aveva anche organizzato incontri con l’ex primo ministro israeliano Ehud Barak, il regista Woody Allen e Joshua Cooper Ramo, allora co-CEO della società di consulenza di Henry Kissinger.” Il caso Epstein ricorda quelle matrioske russe o anche le celebri scatole cinesi: più si scava e più emergono dati inquietanti come quelli legati a Gislaine Maxwell, condannata a 22 anni di detenzione per adescamento di minori e già figlia del magnate della comunicazione, fondatore della Maxwell Communications Corporation, nonché proprietario e presidente del Mirror Group Newspapers (MGN) e “superspia3” israeliana (Mossad) Robert Maxwell, compagna e stretta collaboratrice di Epstein, anche lei in arresto.

Valerio Savioli