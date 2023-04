Roma, 20 apr – Elly Schlein ora parla di modello ungherese portato dal governo in Italia. Dopo la perlona dell’altro giorno sull’inesistente “suprematismo bianco” di Francesco Lollobrigida, il segretario del Pd ci regala una nuova “analisi” degna di lei. Ma poco – come sempre – della realtà dei fatti.

Schlein e il governo che porta il modello ungherese in Italia

Al Nazareno, ieri, Schlein si è espressa così: “Faccio fatica a chiamare il decreto in discussione al Senato, decreto Cutro, per la tragedia che è avvenuta”. Per poi aggiungere una vera e propria sparata, dicendo che il decreto “cerca di smantellare l’unico modello di accoglienza che è in grado di garantire sicurezza sociale“.Avete letto bene: “L’unico in grado di garantire sicurezza sociale”. Probabilmente solo nel magico mondo di Elly, visti i disagi che genera, e in massa, su tutte le località assediate, e da decenni in gran parte delle periferie delle grandi città italiane. Ma ripetiamolo come pappagalli, seguendo il segretario dem: “Sicurezza sociale”. Niente, non funziona. È un universo troppo parallelo.

Magari ci fosse un modello simile a quello di Budapest

Niente di più lontane dalla realtà, le farneticazioni della Schlein prendono, peraltro, atto delle divisioni del governo sulla questione della protezione speciale alla quale, ovviamente, si dichiara contraria. Al segretario dem non sfugge che i membri dell’esecutivo siano “abbastanza bravi da soli a spaccarsi tra di loro”. Poi però, secondo lei, vorrebbero portare un modello ungherese in Italia. Un’orizzonte minacciato nonostante manchino proprio le basi. Qualcuno spieghi alla Schlein che l’Ungheria controlla quasi completamente i propri confini, mentre noi siamo un colabrodo. E chi ci governa non è in grado manco di esprimere una posizione netta contro chi traghetta orde di clandestini sulle nostre coste, esattamente come non è in grado di decidere sulla “protezione speciale”. Il modello ungherese del governo italiano è solo nella sua testa che vive tra le nuvole.

Alberto Celletti