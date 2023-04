Roma, 20 apr – Torna a far capolino sui media internazionali la guerra forse più drammatica e sicuramente meno raccontata tuttora in corso. Per capire la tragedia che sta vivendo lo Yemen basta citare gli ultimi dati forniti dalle Nazioni Unite: gravissima carestia in tutto il Paese, oltre 377mila morti dal 2014 e 23 milioni di persone (in una nazione di 32 milioni di abitanti in tutto) che hanno bisogno di assistenza umanitaria e vivono in condizioni di povertà. Nonostante la tregua annunciata nell’aprile 2022 tra le due principali fazioni che si contendono il Paese, il conflitto non si è mai del tutto interrotto. Parliamo insomma di una delle peggiori crisi umanitarie del mondo, eppure pressoché ignorata, relegata nell’alveo dell’irrilevanza. Oggi fa però notizia un dramma nel dramma, tanto eclatante quanto emblematico: 85 morti e 300 feriti nella calca generatasi durante una distribuzione di cibo e denaro ai poveri nella capitale Sana’a.

Yemen, morire per 8 dollari di aiuti

Si muore anche così in Yemen, per tentare di accaparrarsi un pezzo di pane. Centinaia di persone ammassate in una scuola del quartiere Bab al-Yemen, accorse sul posto per ricevere aiuti alimentari o pochi soldi (5mila rial, circa 8 dollari a testa), alla vigilia dell’Eid al-Fitr, la festa in cui si celebra la fine del Ramadan. “Tra i morti ci sono donne e bambini”, afferma una fonte.

Il ministero dell’Interno, controllato dagli Houthi sciiti, ha fatto sapere che i feriti sono stati trasportati in diversi ospedali e i responsabili di quanto accaduto arrestati. In un video, trasmesso dall’emittente Al Masirah Tv e ripreso dalle agenzie internazionali, si vede bene il terribile incidente. Persone che per ottenere l’elemosina si sovrastano a vicenda, con uomini armati che urlano alla folla di tornare indietro. Stando a quanto riferito dal capo del Comitato rivoluzionario supremo degli Houthi, Mohamed Ali al-Huthi, la calca è stata generata dal sovraffollamento in un luogo angusto. Ulteriore panico è stato poi provocato da colpi di arma da fuoco. Il capo politico degli Houthi al potere nella capitale yemenita, Mahdi al-Mashat, ha detto che è stata formata una commissione per le indagini sull’incidente.

Eugenio Palazzini