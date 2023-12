Israele senza sosta: a Gaza lancia bombe ogni 10 minuti

I raid proseguono senza sosta a Gaza e l’ennesimo campo profughi a Jabalia diventa uno degli obiettivi: anche lì, altre decine di morti. La tregua è stata, come era logico, solo uno stop temporeaneo. Dal canto suo, Israele continua ad esaltare gli “obiettivi di Hamas” abbattuti. Ma è chiaro come questa narrazione strida con l’emersione di numeri di vittime sempre più spaventosi e agghiaccianti.

Secondo James Elder , portavoce dell’Unicef, l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, a Gaza “cadono bombe ogni 10 minuti” e l’ospedale al-Nasser a Khan Younis è una vera e propria “zona di guerra”. Il dato ha “fatto il giro del mondo”, come si suol dire, considerato che è stato rilanciato pure dalla Bbc . Nel frattempo anche la Cisgiordania sprofonda sempre più nel caos, man mano che la guerra, giunta ormai al 59esimo giorno, va avanti: sono due i palestinesi rimasti uccisi negli ultimi scontri a fuoco nel corso un’operazione dell’esercito israeliano a Qalqilya. L’agenzia Wafa descrive la dinamica dei fatti: i due sarebbero stati colpiti dai soldati “all’interno di una vettura”. Ovviamente, il bilancio tratta anche di palestinesi feriti e di un arresto.