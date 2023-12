“Ma quale patriarcato, questo è il vostro uomo educato”: un manifesto, una grande verità

Roma, 4 dic – L’assassinio agghiacciante di Giulia Cecchettin ha scatenato le solite ire contro il cosiddetto patriarcato. Un manifesto di CasaPound Italia ha scatenato le ire progressiste, come abbiamo avuto modo di relazionare su un caso specifico già oggi. Ma cosa dice di tanto “orribile” quel manifesto? Nulla, e non è difficile capire il perché.

Il patriarcato non c’entra nulla, è l’uomo debole il problema

L’uomo e la donna nella società liberal progressista hanno perso ogni dignità nel manifestare sé stessi. Due sessi sempre più assimilati, con il maschio devirilizzato e la donna mascolinizzata, hanno prodotto – insieme, certamente, a tanti altri fattori – una generazione di persone che fatica a trovare un proprio inquadramento, il proprio posto nel mondo. Filippo Turetta è l’esatto opposto della società patriarcale, come evidenziato dalle testimonianze familiari e da tutto ciò che è emerso della vita di un giovane problematico, oltre che palesemente indifendibile.

Si semina ciò che si raccoglie

Avete voluto l’uomo incapace di prendere decisioni, impossibilitato a confrontarsi serenamente con la donna – sempre nell’ottica del sacrosanto rispetto reciproco – e avete generato una popolazione di insicuri, di incapaci di affrontare perfino la realtà di una separazione, di prendere le misure alle sfide della vita. Questi sono i risultati. Cianciare di patriarcato qui e lì non salverà la baracca dai problemi che la tirano avanti a fatica e boccheggiando. Renderci tutti uguali ed appiattirci ulteriormente non farà che peggiorare il quadro. Di Turetta ne esistono eccome, e potranno proliferare anche per questo, sebbene per fortuna oggi corrispondano a numeri tutt’altro che spaventosi. Ma lo spavento serve al solito, “progressista” scopo: colpevolizzare l’uomo, anziché portarlo a una crescita socialmente necessaria. Siete i nemici principali dell’umanità, ma avete il vizio prepotente di recitare la parte degli agnellini. Il manifesto di CasaPound ha un solo difetto: dire la verità. In un’epoca in cui non è affatto gradita.