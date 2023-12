Decreto flussi, oggi è il click day: comincia una nuova ondata di immigrazione legalizzata

Roma, 4 dic – Il Decreto flussi è come un dramma che serpeggia giorno dopo giorno, mese dopo mese. Prima di esplodere. Oggi, come riportato da Tgcom24, è il giorno della consacrazione. Di qualcosa di non molto nobile, però, visto che comincia un percorso di immigrazione di massa legale da sostituire a quella illegale per poter sostenere l’insostenibile: aver debellato un fenomeno distruttivo.

Decreto flussi, oggi è il click day

I numeri già danno l’idea del massacro sociale e culturale a cui l’Italia sarà sottoposta: 136mila i lavoratori non comunitari che potranno entrare da noi grazie al Decreto flussi 2023, di cui 52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 680mila ingressi per lavoro autonomo e altri 82.550 per lavoro subordinato stagionale. Dal 30 ottobre al 26 novembre 2023 c’è stata anche la possibilità di precompilare i moduli di domanda, tramite il “Portale Servizi ALI”. Domande cinque volte superiori ai posti disponibili, il che dà una dimensione della pressione pazzesca che vige attualmente nell’ambito: sono infatti ben 607.904 le istanze presentate. Quanto al click day, altro non è se non una procedura telematica che consente ai datori di lavoro di ottenere i permessi di soggiorno lavorativi per le persone che provengono da contesti extra Ue.

Un massacro annunciato

Da quando il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida aveva parlato di “500mila lavoratori stranieri in tre anni” si era ampiamente compreso l’andazzo. Che è sempre il solito: sostituire l’illegalità con la legalità. Come? Semplice: consentendo ciò che prima non era concesso. Il Decreto flussi altro non è se non questo: ridurre i flussi illegali aumentando a dismisura quelli legali. Per poi magari vantarsi di aver anche eliminato l’immigrazione clandestina. Un’azione da scuola Pd, ma con il nome di Fratelli d’Italia.

Aurelio Del Monte