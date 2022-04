Roma, 21 apr – In Italia quasi un milione e mezzo di minori sono in uno stato di povertà assoluta, come si apprende dagli ultimi dati Istat riportati dall’Agi.

Per essere assolutamente precisi – e riferendoci al 2021 – in Italia il numero totale dei minori in povertà assoluta è di 1 milione e 384mila. L’incidenza rispetto al 2020 è stabile, e rimane al 14,2%, ma supera di gran lunga i dati del 2019, quando si trovava all’11,4%. L’Istat dunque evidenzia un quadro drammatico, nel corso della nona edizione del Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes). La povertà assoluta in generale, poi, non aumenta né diminuisce, e riguarda attualmente oltre 5 milioni e mezzo di individui (il 9,4%). In leggera ripresa il Nord del Paese, dove il forte incremento della povertà nel primo anno del Covid è stato parzialmente compensato dalla ripresa, non tornando però ai livelli del 2019 (le percentuali dei poveri oscillano tra 6,8%, 9,3% e 8,2% rispettivamente nel 2019, 2020 e 2021).Il 2021 è stato drammatico, come prevedibile, ancora di più al Sud, dove le persone povere sono quasi 200mila in più (196mila, per la precisione) e rappresentano il 12,1% della popolazione. Chi vive meglio è il centro, dove la percentuale di persone in stato di indigenza è passata dal 6,6% del 2020 al 7,3% nel 2021.

Danni per la salute mentale dei giovani

Non solo povertà, ma anche “anima compromessa”. Volendo essere meno spirituali, salute mentale in peggioramento. I ragazzi della fascia d’età tra i 14 e i 21 anni sarebbero i più colpiti. Il punteggio rilevato, misurato in centesimi, mostra che il livello è sceso al 66,6% per le ragazze e al 74,1 per i ragazzi (rispettivamente -4,6 e -2,4 punti rispetto al 2020). Gli adolescenti in cattiva condizione di salute mentale sono aumentati notevolmente: nel 2019 erano meno del 14%, nel 2021 superano il 20. Anche questo è un dato Istat, rilevato nello stesso Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (Bes).

