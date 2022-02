Roma, 16 feb – Si chiama “Italia geniale”, la mostra sul design industriale in corso a Roma dal 14 febbraio al 13 marzo di cui ci parla un articolo dell’Ansa.

“Italia geniale” tra Olivetti e la Moka

C’è tutto, in “Italia geniale”, dalla mitica Moka Bialetti alla bottiglietta del Campari Soda, oltre alla Valentinedella Olivetti. Non mancano i motori, con la Vespa elettrica Piaggio. C’è una storia che dura da prima degli anni Cinquanta fino ad oggi. Ed è la storia del design italiano. La mostra si tiene a Roma dal 14 febbraio fino al 13 marzo, nelle sale del Palazzo Piacentini, sede del ministero dello Sviluppo economico. Il Palazzo celebra proprio quest’anno i suoi 90 anni, ma la mostra, in realtà, era già stata allestita nel Padiglione Italia a “Expo 2020 Dubai”.

Sono 66 gli oggetti “cult” che vengono esposti. Da essi, si trae anche la storia dei brevetti e dei design industriali. Il ministro Giancarlo Giorgetti ha, a tal proposito, dichiarato: “L’esposizione è un manifesto del nostro disegno industriale che vogliamo portare all’attenzione di chi vorrà soffermarsi ad ammirare le opere creative dell’ingegno italiano”. Difficile non concordare, visto il livello qualitativo di prodotti che – è proprio il caso di dirlo – hanno disegnato un’intera epoca, innovando e stupendo in un buon numero di occasioni.

Le aree della mostra

La mostra è divisa in cinque aree, che sono le seguenti: Imaginable, Workable, Relationable, Liveable e Moveable. Attraverso i pezzi esposti, si traccia un racconto dell’evoluzione del design italiano dagli anni Trenta ai giorni nostri. Così si possono ammirare oggetti divenuti icone mondiali di design, oltre a prodotti innovativi. E c’è qualcosa anche del nuovo millennio, come la Stampante 3D desktop, “XFab 2000”, utiklizzata nell’oreficeria e della odontoprotesica. Ogni oggetto esposto avrà, nella sua vetrina, un QR code apposto. Con esso, sarà possibile approfondire sul proprio telefono la storia dell’oggetto che si sta esaminando.

Alberto Celletti