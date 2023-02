Roma, 20 feb – Rula Jebreal difende – ancora – Aboubakar Soumahoro. Lo aveva già fatto a dicembre, lanciando il solito jolly del razzismo, una carta che perfino il deputato si era risparmiato per un bel po’ di tempo. Ora rilancia la questione, seppure per vie traverse.

Jebreal, il difensore di Soumahoro: che fortuna, Aboubakar



È ancora una volta il profilo Twitter a regalarci soddisfazioni. Quello della Jebreal, ovviamente, che lo impiega per lanciare la sua strategia di difesa di Soumahoro. Dopo anni a parlarci di razzismo, fascismo e le solite manfrine, la scrittrice palestinese ora si concentra sul deputato scaricato da una sinistra inizialmente pronta ad erigere quasi delle statue in suo onore, prima di abbandonarlo al suo triste destino politico. Soumahoro è indubbiamente l’uomo dell’anno: lo abbiamo detto anche noi. Non poteva trovare miglior difensore che non fosse la “eclettica” Rula, ormai fuori controllo da anni nelle sue esternazioni totalmente prive di senso. Per avviare la sua stramba e bizzarra operazione, l’aspirante giornalista utilizza un artifizio retorico piuttosto debole: paragonare la situazione di Augusta Montaruli, senatrice di FdI, al sedicente difensore degli sfruttati e degli oppressi.

Il tweet di Rula



Il paragone con la Montaruli viene utilizzato per difendere l’ex deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, e recita così: “Paragonate il linciaggio mediatico a cui è stato sottoposto Soumahoro che peraltro non è nemmeno indagato… vs Montaruli, sottosegretaria di Fdi condannata in via definitiva: usato 25mila euro di soldi pubblici per acquistare vestiti griffati Hermès e cristalli Swarovski”. La scrittrice palestinese, peraltro, dimentica delle dimissioni della Montarli, testualmente “per difendere le istituzion”, al di là della retorica di queste situazioni, le quali però indeboliscono – caso mai ce ne fosse bisogno – i suoi soliti sproloqui.

Alberto Celletti