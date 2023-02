Roma, 20 feb – “Altro che aggressione di Azione Studentesca, da circa un mese i collettivi antifascisti cercano di impedire i volantinaggi nelle scuole”. Marco Scatarzi, responsabile di Casaggì, ci aiuta a ricostruire la dinamica della rissa davanti al liceo Michelangiolo di Firenze e al Primato Nazionale descrive nel dettaglio l’aria che tira nella sua città. Elementi fondamentali per comprendere quanto accaduto tre giorni fa e che si aggiungono a un video che su questo giornale vi abbiamo mostrato e che smentisce la fulminea ricostruzione dei collettivi antifascisti e dei politici di sinistra. Immagini emblematiche che smontano le numerose fandonie riportate frettolosamente dai soliti noti strilloni del pensiero unico, per un copione che sembra già scritto e che è stato condito da cori sguaiati atti a denunciare “violenza squadrista”, agguato fascista”, “aggressione dell’estrema destra”.

“Altro che agguato di Azione Studentesca, vi spiego cosa è accaduto a Firenze”: parla Marco Scatarzi

Scatarzi, cosa è successo davvero al liceo Michelangiolo?

I ragazzi di Azione Studentesca stavano svolgendo tranquillamente un volantinaggio davanti alla scuola, quando un gruppo di antifascisti è intervenuto provando a togliere loro i volantini. A un militante di Azione Studentesca hanno anche sputato in faccia. A quel punto è partita la rissa, ma dal filmato diffuso inizialmente, appositamente tagliato e fatto circolare sui media, tutto questo non si vede. Di qui la versione completamente inventata dell’aggressione, dell’agguato e in generale di tutto quello che avete letto nelle dichiarazioni degli esponenti politici di sinistra. Fortunatamente in un altro video, girato e non tagliato da un ragazzo presente sul posto – peraltro estraneo ai fatti e non coinvolto nella rissa – emerge la verità. Non solo, i sei giovani di Azione Studentesca identificati dalla Digos non sono affatto ‘adulti’, come affermato da alcuni esponenti di sinistra, anzi. Tre di loro sono minorenni e il più grande ha appena venti anni. Ma c’è di più, perché quanto accaduto al liceo Michelangiolo si inserisce in un clima pesantissimo che si respira a Firenze da circa un mese.

In che senso?

Menziono un episodio su tutti, avvenuto al liceo Pascoli il 9 febbraio scorso. Allora tre militanti minorenni di Azione Studentesca stavano svolgendo un volantinaggio per il Giorno del Ricordo. All’improvviso sono stati circondati da una quindicina di antifascisti travisati, cintura in mano. Per fortuna in quell’occasione sul posto erano presenti insegnanti e preside, che hanno immediatamente chiamato la polizia e di conseguenza l’aggressione vera e propria non c’è stata. Si tratta però di un precedente che inquadra bene il clima di cui parlavo.

A proposito di clima, il collettivo Sum ha indetto una manifestazione. Toni affatto distensivi e linguaggio decisamente allarmante

Già, oltretutto lo stesso collettivo stamani ha occupato diverse scuole del centro, impedendo di fatto lo svolgimento delle attività didattiche. Guardate i video che stanno pubblicando su Instagram con tanto di cori “Fascista attento, ancora fischia il vento” e “Firenze è solo antifascista”. Ma in generale da anni gli antifascisti compiono gesti deprecabili nella nostra città, tra scritte minatorie, vernice gettata contro la sede di Casaggì, attacchi a colpi di spranga e ricorderete pure la bomba alla libreria il Bargello..

Eugenio Palazzini