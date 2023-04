Roma, 20 apr – Un giocatore di scacchi si traveste da donna per competere al torneo femminile. Piuttosto strane le ragioni, ma la vicenda avvenuta in Kenya è del tutto bizzarra, come riportata dalla Bbc.

Il giocatore di scacchi che si traveste da donna

Travestirsi da donna per competere nel torneo di scacchi aperto femminile del suo paese è stata una mossa audace da parte del 25enne giocatore di scacchi keniota. Si chiama Stanley Omondi, l’uomo che si è vestito di tutto punto con burqa e occhiali, spacciandoci per un’inesistente Millicent Awour. Il travestimento, però, è stato sgamato subito dagli organizzatori, insospettiti per i successi del giocatore. Hanno così riferito sulla questione: “Abbiamo notato che non parlava, anche quando è venuto a ritirare la sua targhetta, non poteva parlare, di solito, quando giochi, parli con il tuo avversario… perché giocare a scacchi non è guerra, è amicizia”.

Il “Kenya Open”

Dietro lo strambo gesto, ci sarebbero delle difficoltà economiche, come riconosciuto dallo stesso Omondi. Gli organizzatori affermano che l’uomo “si rammarica di quello che è successo, si è scusato e ha detto che lo stava facendo solo perché aveva difficoltà finanziarie e pensava che vincere il titolo lo avrebbe aiutato a superare”. Il Kenya Open è una competizione annuale di scacchi che si tiene a Nairobi ogni anno. Nella stagione in corso vi hanno partecipato 400 giocatori da 22 paesi. Sono novantanove coloro che si sono iscritte nella categoria femminile, per la cui vittoria è previsto un premio di oltre 3mila dollari.