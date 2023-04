Roma, 20 apr – Eppur si muove, e smuove. Oltre slogan effimeri e chiacchiere vuote, a destra si organizzano dibattiti, conferenze, dialoghi, confronti colmi di spunti. Non sarà una rivoluzione copernicana in grado di ribaltare l’ingessante piramide costruita in decenni dalla sinistra, non ancora almeno, ma assistiamo ai primi passi concreti per una battaglia che si annuncia lunga, di quelle che richiedono tempo e applicazione costante. Ecco allora i primi bulbi piantati con l’obiettivo di superare condizioni climatico-ambientali sulla carta sfavorevoli, perché se da una parte non si molla l’osso del monopolio culturale, dall’altra si fatica a trovare la chiave del giardiniere tenace in grado di far crescere piante sempreverdi. Per questo è lodevole l’iniziativa che vi segnaliamo oggi, in programma sabato 6 maggio alle ore 18 presso la sala Romita del palazzo comunale di Tortona (Alessandria): “La cultura nella storia della destra tra associazionismo e istituzioni“.

La cultura nella storia della destra, appuntamento a Tortona

“Questo convegno ha la finalità di promuovere un sano dibattito sulla identità socio-culturale della Destra – spiega Andrea Mantovani, referente di Azione Tortona, tra gli organizzatori dell’evento – ricordando anche i personaggi che, attraverso un pensiero politico identitario e patriottico, hanno contribuito a scrivere la storia della Nazione, da Almirante a Berlusconi, fino ad arrivare all’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni”.

“Alla conferenza interverranno ospiti di tutto rispetto – continua Andrea Mantovani – tra i quali: Federico Chiodi, sindaco di Tortona, Federico Riboldi, sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Locci, consigliere comunale di Alessandria e Lorenzo Cafarchio, direttore della casa editrice Altaforte Edizioni.”

“Con l’occasione di questo dibattito vogliamo dimostrare alla città di Tortona – conclude Mantovani – come le esperienze istituzionali e culturali si possano relazionare proficuamente con le associazioni del territorio e siano fondamentali per promuovere diversi progetti che possono spaziare dallo sport, alla politica o solidarietà”.

La Redazione