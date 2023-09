La Bce non da tregua: rialzo dei tassi d’interesse del 4,50%

Gli “esperti” della Bce hanno anche “rivisto significativamente al ribasso le proiezioni per la crescita economica, che si porterebbe nell’area dell’euro allo 0,7% nel 2023, all’1,0% nel 2024 e all’1,5% nel 2025”. Secondo l’ Eurotower “le condizioni di finanziamento si sono inasprite ulteriormente e frenano in misura crescente la domanda, che rappresenta un fattore importante per riportare l’inflazione all’obiettivo”. Le previsioni sono così tagliate “alla luce del maggiore impatto di tale inasprimento sulla domanda interna e dell’indebolimento del contesto del commercio internazionale”.

Roma, 14 settembre – La Bce ha deciso di alzare i tassi d’interesse di un quarto di punto percentuale , portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%. “L’inflazione continua a diminuire, ma ci si attende tuttora che rimanga troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato”, spiega l’Eurotower che ha rivisto al rialzo le stime sull’inflazione e al ribasso le proiezioni per la crescita economica.