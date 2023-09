Europei pallavolo, l’Italia è una schiacciasassi: liquida la Francia e vola in finale

Roma, 15 sett – Italia Francia finisce nel modo più inatteso, ovvero con una passeggiata sul prato. Alla vigilia si pensava a una gara ben più combattuta per gli uomini di Fefé De Giorgi, visto il valore assoluto degli avversari guidati dal “nostro” Andrea Giani, campioni olimpici in carica. Invece, tutto è andato liscio. Non senza impegno e difficoltà, ma decisamernte liscio. Incredibilmente più liscio del sudatissimo quarto di finale con l’Olanda che ci aveva costretto al tie break.

Italia Francia, 3 a 0 e tutti (o meglio loro) a casa

Simne Giannelli, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto. Stiamo imparando a conoscerli sempre meglio e ad affezionarci. I loro nomi stanno sostituendo quelli di Andrea Zorzi, Luca Cantagalli, Lorenzo Bernardi più vari ed eventuali. Perché vincono e convincono. Addirittura dominando la Francia, ovvero una delle squadre favorite per la vittoria di questo Europeo. Una gara senza storia dal primo all’ultimo punto, caratterizzata da una pallavolo di livello altissimo, soprattutto nella fase difensiva che, come si sa, è la più importante per costruire il punto con la battuta nelle proprie mani. Lavia e Michieletto danno spettacolo in attacco, Balaso fa il resto. Il migliore della squadra di Giani, Chinenyeze, può solo raccogliere ciò che resta, ovvero molto poco. Adesso, l’atto finale di un Europeo in cui siamo già i campioni in carica.

Ora la Polonia

Ci attende in finale la protagonista assoluta della pallavolo europea e mondiale dello scorso decennio (insieme al Brasile), ovvero quella Polonia più volte titolata in entrambi i massimi tornei della disciplina. Una Polonia che però, nel caso vincessimo, potremmo scalzare, dal momento che si tratterebbe del terzo titolo importante vinto consecutivamente dai ragazzi del volley. Ovviamente, al momento è solo aria. La partita sarà tutta da giocare, durissima come poche. In bocca al lupo, giovani campioni.

Alberto Celletti