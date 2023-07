Roma, 13 lug – Gli eco vandali sono così invisi al temerario Dario Nardella, che il sindaco di Firenze ora non si costituisce neanche parte civile contro di loro. Dopo il tristissimo show di marzo, in cui lo stesso Nardella si era atteggiato ad eroe in difesa del patrimonio culturale, la contesa più finta della storia si manifesta per quello che è: una buffonata.

Eco vandali, nessuna posizione da parte di Nardella

Insomma gli eco vandali cattivi che imbrattavano Firenze non sono poi così cattivi per Nardella. Almeno, solo questo si può dedurre da quanto riportato dal Secolo d’Italia sulla vicenda. A quattro mesi di distanza, il sindaco dice no alla possibilità di costituirsi parte civile contro gli imbrattatori. Un rifiuto che Nardella ha provato faticosamente a – non – spiegare, non senza evitare il rumore degli specchi in sottofondo. La ragione sarebbe tecnica, ma non è riuscita ad escludere anche qualche carezza ai distruttori, le cui “ragioni ambientali” andrebbero “comprese”.

Il Pd di Schlein detta la linea?

Del tutto plausibile ipotizzare una marcia indietro dell’eroico sindaco del proprio metro quadro proprio a causa della linea tenuta dal nuovo Pd di Elly Schlein, che sulle questioni riguardanti gli eco vandali sembra più schierato alla loro difesa quanto mai avvenuto in passato. Lo stesso nuovo segretario aveva espresso in più occasioni la necessità di “comprendere” le ragioni delle cosiddette “proteste” degli imbrattatori. Ed ecco che Nardella, da bravo soldatino, potrebbe aver obbedito. Questo ammesso e non concesso di dare un minimo credito alla sceneggiata ridicola di qualche mese fa.

Alberto Celletti