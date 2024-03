La sceneggiata sulla Sea Watch ci suggerisce una cosa: chiamatele “Organizzazioni governative”

Roma, 29 mar – Le Ong, visti i palesi sostegni dei giudici, potrebbero chiamarsi tranquillamente “Organizzazioni governative”. L’ultimo caso riguardante la Sea Watch-5 è l’ennesimo di una storia lunga grosso modo un decennio, ma che ha visto i suoi effetti negli ultimi cinque, tra sequestri di persona inventati, sequestri – di navi – annullati e, non direttamente legato ai suddetti “salvatori di vite umane”, pure stati di fermo di clandestini annullati (il caso Iolanda Apostolico). La magistratura che si sostituisce alla politica, in un modo o nell’altro, non è una novità. In questo caso però l’atto era inutile, dal momento che il debolissimo provvedimento del governo nei confronti della suddetta nave era destinato a scadere (bella forza). L’unica percezione che se ne trae è quella di un messaggio piuttosto diretto: se vogliamo, facciamo ciò che desideriamo. Come peraltro avvenuto spesso in passato.

L’ultimo, triste caso della Sea Watch

Il mese scorso era successo con la Ocean Viking. Ora accade con la Sea Watch-5 ma in modo più irridente. Il ritornello è sempre lo stesso: se una Ong viola la legge, i giudici sono sempre pronti a liberarla. Basta appellarsi a qualsiasi elemento con un pizzico di condimento umanitario e il gioco è fatto. La nave era in stato di fermo a Ragusa, il tribunale locale lo ha sospeso “riconoscendo l’assenza di illeciti”. Il tutto nel contesto di una politica praticamente impotente, visto che il fermo era temporeaneo e scadeva, guarda un po’, oggi. Ma la combriccola immigrazionista non si arrende neanche di fronte alla sostanza, imponendo comunque la propria immagine.

Un atto simbolico, ma chiamatele Organizzazioni governative

Chiamiamo le cose col loro nome. Altro che Ong, con l’avverbio di negazione in mezzo. L’obiettivo è quello di parlare di Og, Organizzazioni governative. Pronte a perpetrare la causa immigrazionista un giorno sì e l’altro pure. Perché che non sia possibile ostacolare la questione in senso netto e reale è noto da fin troppo tempo.

Aurelio Del Monte