Roma, 28 apr – Sirena curvy, quella rappresentata dalla statua eretta a Monopoli (Bari). Immagini sgargianti ed eccessive che hanno suscitato polemiche, come riporta Tgcom24.

La sirena curvy dai “lineamenti pronunciati”



Parlare di “lineamenti pronunciati” è chiaramente un gioco al ribasso. La statua realizzata dagli studenti dell’IISS “Luigi Russo” in convenzione con il Comune e collocata in piazza Rita Levi Montalcini, va infatti ben oltre. Soprattutto alla voce “abbondanza”. Tanto è che gli utenti sui social l’hanno bersagliata in ogni modo, definendola troppo formosa. Si evidenzia il commento dell’attrice barese Tiziana Schiavarelli che su Facebook commenta così: “Ho rubato questi scatti dal post di un amico di Monopoli il quale giustamente ha espresso alcune perplessità circa questo “monumento” piazzato in piazza Rita Levi Montalcini. Già dal primo sguardo, non si direbbe voglia raffigurare l’immagine della celebre scienziata. Piuttosto sembrerebbe una sirena con due tette siliconate da denuncia al chirurgo e soprattutto un enorme culo mai visto a una sirena. Almeno a quelle che conosco io”.

“Donna bella anche se curvy”

La Schiavarelli aveva concluso il suo post così: “Non me ne vogliano gli autori dell’opera, né l’amministrazione comunale di Monopoli ma a me questa cosa diverte molto. Chissà che non diventi una ulteriore attrazione per i turisti”. Dal canto suo, il dirigente scolastico Adolfo Marciano dell’Iiss “Luigi Russo” dichiara a Telebari che “la statua potrebbe essere letta come un omaggio alla donna che è bella anche se curvy, basta con i modelli della donna perfetta”. Nel frattempo, nessuna marcia indietro, la statua sarà inaugurata a breve ma è stata coperta in attesa della cerimonia.