Milano, 12 apr — «Letture antifasciste» per bambini da 3 a 10 anni a cui si raccomanda di portare un «fazzoletto rosso»: è l’iniziativa della società BUK, con il patrocinio del Municipio 7 di Milano, che si terrà il pomeriggio del prossimo 22 aprile in piazza Gambara, nel capoluogo lombardo «per celebrare la città Medaglia d’oro della Resistenza. Verranno letti brani tratti da libri in collaborazione con Patto di Lettura di Milano e con l’associazione In cerca di guai ODV. La partecipazione sarà gratuita».

Letture antifasciste per lavare il cervello ai bimbi

In fondo li capiamo. Basta dare uno sguardo agli ottuagenari male in arnese che popolano gli eventi Anpi per comprendere che questi, poveracci, hanno un bisogno vitale di ricambio generazionale. Rischiano di ritrovarsi tutti alle spaghettate antifasciste in deambulatore e pannolone. Ci vuole ricambio generazionale, serve tirarli su da piccoli, lavargli il cervello con tutto il campionario di balle sulla resistenza fin dalle più tenera età. Prima, cioè, che inizino a ragionare autonomamente. Il resto del lavoro di evangelizzazione rossa lo porteranno a compimento le varie maestrine fucsia che, per fortuna dell’Anpi e per grande sfiga nostra, infestano il sistema scolastico nazionale.

Evangelizzazione rossa

L’iniziativa delle letture antifasciste, come detto, è patrocinata dal Comune di Milano e dal Municipio 7. Si tratta di una zona del capoluogo lombardo che comprende una delle più grosse sacche di degrado e criminalità cittadine legate all’immigrazione e alla fallita integrazione: San Siro. Forse, più che di racconti fantascientifici sul presunto eroismo dei partigiani e di moniti stantii sul pericolo fascismo, i pargoli avrebbero bisogno di un corso accelerato di difesa personale dalle baby gang di magrebini. Pardon, italiani di seconda generazione.

Cristina Gauri