“Le famiglie rischiano di indebitarsi molto”: l’Ance lancia l’allarme sulla “Casa Green”

Roma, 20 mar – L’Ance ha un profilo critico sulla famigerata “Casa Green”, direttiva approvata “di fresco” negli irreprensibili ambienti Ue. Il che, forse fa riflettere.

Ance sulla Casa green

Se l’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) tuona almeno un po’ sulla “Casa Green” è motivo di maggiore riflessione. Nella fattispecie, si parla dell’Ance Veneto, come riporta la stampa locale, in occasione del censimento del patrimonio immobiliare della regione. L’associazione rileva che ci saranno “da un minimo del 55% ad un massimo dell’80% di case” che “sarà da efficientare, significa quasi 5 milioni di immobili in Italia”. L’Ance commenta così anche la “Casa Green”, direttiva Ue che prevede la riduzione del 55% entro il 2030 delle emissioni nocive degli immobili e il raggiungimento di emissioni zero entro il 2050.E viene fuori un banalissimo e ovvio “rischio di indebitamento per famiglie”, espresso da Alessandro Gerotti, presidente di Ance Veneto, nel servizio teleivisivo trasmesso da Antenna Tre.

Una direttiva pericolosa

Su quanto sia potenzialmente distruttiva la direttiva europea ci siamo spesi più volte, con parole e approfondimenti. Qualcuno l’ha chiamata “patrimoniale Ue” e non è una definizione errata. E da lì comincia sempre il solito discorso: i colpiti, più che i grandi patrimoni, sembrano essere i patrimoni in generale, di qualsiasi tipo. Con differenze evidenti tra chi può permettersi l’esborso e chi, come le famiglie citate da Gerotti, semplicemente non può starvi dietro.

Alberto Celletti