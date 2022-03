Le grandi risposte dell’Occidente: gatti russi esclusi dai registri mondiali dei felini

Roma, 3 mar – Sulle terribili atrocità in Ucraina finalmente è arrivata la risposta ferma dell’Occidente che tutti stavamo aspettando, che tutti bramavamo con ansia e trepidazione, quella che ci rende fieri di essere occidentali, liberisti, globalisti e filoamericani. I gatti russi saranno esclusi dalle competizioni. Siamo in guerra, e non c’è tempo per le coccole.

Gatti russi fuori da registri felini, perché combattere è una cosa seria

Leggere la notizia su Sputnik potrebbe anche far piangere ma, in fondo, fa ridere. E probabilmente è giusto così, perché le tragicità vanno affrontate con il piglio idoneo e con la dovuta ironia. La Federazione Internazionale Felina (FIFe), organizzazione fondata a Parigi nel 1949, ha infatti vietato a tutti i gatti di proprietà russa di partecipare alle sue competizioni. L’organizzazione conta 41 membri provenienti da 39 paesi d’Europa, Sud America, Asia e allestisce circa 700 eventi all’anno sul tema. Ebbene, i gatti cresciuti in Russia non potranno essere registrati nel libro della FiFe, quindi.

Il comunicato ufficiale recita: “Il consiglio di amministrazione della FIFe è scioccato e inorridito dal fatto che l’esercito della Federazione Russa abbia invaso la Repubblica ucraina e abbia iniziato una guerra. Molte persone innocenti sono morte, molte altre sono ferite e centinaia di migliaia di ucraini sono costretti a fuggire dalle loro case”.

Il felino predatore



Lo si vede, negli occhi del terribile micio russo, il rancore violento del cattivo russo. Non poteva esserci reazione più consona ai brillantissimi livelli occidentali, davvero, visto che una società che reagisce agli attentati con candeline e gessetti non poteva che raggiungere un nuovo punto della sua scala evolutiva verso l’idiozia totale riuscendo ad esprimere anche questa ennesima “forma di protesta” contro il malvagio dittatore di Mosca.

Qualcuno non ci aveva manco creduto, alla punizione per i gatti russi. La notizia, diffusa sulla piattaforma di social media cinese Sina Weibo, era stata accolta con ironia e prese in giro. Dopo la ben più fastidiosa discriminazione degli atleti paralimpici, la Russia viene bersagliata su questa – per così dire – “colorita” circostanza. D’altronde, di situazioni strambe se ne sono verificate tante, se si pensa che il presidente russo Vladimir Putin è stato privato della sua cintura nera dal World Taekwondo.

Stelio Fergola