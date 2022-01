Roma, 13 gen — Le statue che rappresentano donne, in Italia, sono poche e tutte iper-sessualizzate. L’altra metà del cielo è rappresentata «spesso e volentieri in abiti discinti o nude, giovani, magre, belle, sessualizzate e spesso ai piedi di uomini o in ruoli ancillari». A sostenerlo ovviamente non è chi vi scrive, ma l’associazione Mi Riconosci, formata da archeologici, storici dell’arte, tecnici, antropologi e il resto dei professionisti dei Beni Culturali.

Il dossier sulle statue femminili

E’ stata proprio Mi Riconosci a partorire un dossier dal titolo Indagine nazionale sui monumenti pubblici femminili, nel quale viene denunciata la scarsità di statue dedicate a figure femminili. Non solo, specificano due delle autrici del malloppone, «il 91% delle 171 statue femminili che abbiamo censito (di cui oltre la metà realizzata dal Duemila in poi) è opera di uomini e solo il 4% di donne. È quindi chiaro che al momento la rappresentazione delle donne nello spazio pubblico è una questione da uomini». O forse, semplicemente, le donne sono meno interessate degli uomini alla scultura?

Quelle statue troppo pettorute

C’è poi il problema della «sessualizzazione delle statue». L’elenco dei monumento messi all’indice perché troppo pettoruti o discinti è infinito: le giornaliste Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli ritratte nude, passando per la Lavandaia di Massa detta «Puppona», e la controversa e chiapputa Spigolatrice, recentemente al centro di un vero e proprio vortice mediatico. Per arrivare alla Violata di Ancona, eretta a ricordo di «tutte le donne vittime di violenza» ma ritenuta troppo morbosa: vestiti stracciati, sedere e décolleté in clamorosa vista.

Terrore del bello

L’occhio vigile delle calviniste 2.0 scansiona meticolosamente ogni piega delle vesti, ogni allusione, ogni centimetro di glutei in eccesso. Donne troppo giovani, troppo belle, troppo magre, troppo apprezzate dall’occhio maschile. Il problema, infatti, non sta nelle chiappe al vento. Il problema è che le chiappe sono di donne belle e magre. Il problema è la bellezza. Se la Spigolatrice fosse ritratta come una cicciona alla Botero la Murgia si sarebbe già recata a Sapri a fare la ola.

E lo spiegano apertamente: «Oltre che nude, o in abiti discinti o succinti, le statue femminili ritraggono donne giovani e belle. Quasi sempre, anche quando vogliono ricordare donne morte anziane o da celebrare per meriti raggiunti nella maturità. La statua a Milano di Cristina Trivulzio Belgiojoso ne è esempio: la donna rappresentata sembra una 18enne, è giovane, magrissima e anche un po’ civetta. Peccato che la Belgiojoso quando è morta avesse 63 anni e fosse da ricordare per l’impegno patriottico dei suoi quarant’anni».

La “questione patriarcale”