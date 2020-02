Birmingham, 6 feb — Si rifiuta da mesi di mandare a scuola il figlio perché si dichiara contrario all’obbligo, per gli alunni dell’istituto, di assistere alle lezioni di gender per bambini: ora rischia una multa di 2500 sterline e il carcere fino a 3 mesi. Succede a Birmingham, nella civilissima Inghilterra, dove gli unici rimasti a opporsi alla dittatura — vera e con tanto di leggi liberticide — Lgbt sono gli immigrati di fede islamica.

Bambini confusi

Protagonista della vicenda, infatti, è Jabar Hussain, 51 anni; in guerra con la Parkfield Community School di Alum Rock e il consiglio cittadino, ha dichiarato a Metro Uk che il programma scolastico gender-friendly è incompatibile con i suoi diritti civili e la sua confessione musulmana. Hussain sostiene inoltre che le lezioni pro Lgbt imposte dalla direzione della scuola generano confusione nei bambini sulla loro identità sessuale: pertanto, la decisione del consiglio cittadino di denunciarlo per il suo rifiuto viola i suoi diritti umani.

Nessun indottrinamento

“Non voglio che si insegni a mio figlio che ‘è ok essere gay’. Quel programma promuove l’omosessualità e il transgenderismo”, dichiara l’uomo, puntando il dito contro Andrew Moffat, l’insegnante, dichiaratamente omosessuale, autore delle lezioni incriminate. “Non siamo contrari al fatto che una persona possa esprimere la propria sessualità, se è quello che vuole. Non abbiamo problemi se Mr. Moffat vuole mettersi una gonna o un vestito da donna. Abbiamo invece problemi se insegna queste nozioni senza alcun senso ai nostri bambini”.

La protesta

Il volume Vi presento Teddy, usato come “libro di testo” del corso gender, è stato messo sotto accusa da Hussain e mostrato come esempio di degenerazione. Il libro parla di un bambino, Teddy, che preferirebbe essere una bambina. Le proteste, guidate dai cittadini di religione musulmana, sono iniziate nel 2019, quando più di 300 tra genitori e alunni si riunirono fuori dai cancelli della scuola elementare per protestare contro l’obbligatorietà delle lezioni Lgbt.

Cristina Gauri